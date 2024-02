REGIONALI: MARTEDI’ PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI AZIONE DEL COLLEGIO DI CHIETI

CHIETI – “La lista di Azione della Provincia di Chieti è pronta”.

È quanto viene annunciato in una nota in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Abruzzo: la lista verrà presentata a Chieti nel corso di una conferenza stampa martedì 13 febbraio, con orario e luogo che verranno indicati a breve nella convocazione della stessa.

“La lista – si legge ancora nella nota – vede un perfetto equilibrio di genere, con quattro candidate e quattro candidati, con persone espressione della società civile ma anche la presenza significativa anche di amministratori comunali tuttora in carica. La grande esperienza nel proprio campo e le dimostrate capacità gestionali, amministrative e imprenditoriali, rappresentano le caratteristiche dei nostri candidati, in piena sintonia con l’ideale politico di Azione”.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno il candidato presidente della Regione, Luciano D’Amico, l’onorevole Giulio Cesare Sottanelli e il professor Raffaele Bonanni, oltre alla dirigenza provinciale del partito.