REGIONALI: MASCIGRANDE FIRMA ACCETTAZIONE CANDIDATURA PER NOI MODERATI

AVEZZANO – Il consigliere comunale di Avezzano e coordinatore provinciale di “Noi Moderati” per la Provincia dell’Aquila, Alfredo Mascigrande, ieri sera, alla presenza di amici e sostenitori provenienti da molti comuni della Marsica e della provincia, ha firmato, dinanzi il coordinatore regionale del partito in Abruzzo, l’ex deputato Paolo Tancredi, l’accettazione della candidatura nella lista “Noi Moderati”, per la circoscrizione L’Aquila, in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.

Mascigrande, commentando la sua candidatura, ha dichiarato che “sono, anzi, siamo felicissimi di questa nuova avventura che riguarda la mia persona, ma non solo, perché in questo percorso, sento il peso di rappresentare, un territorio e una popolazione che ha bisogno di agire, per le prossime sfide europee e non solo. Sfide che sono, opportunità di crescita e sviluppo”.

Infine, il Mascigrande precisa:” in realtà, sto facendo incontri nell’intera provincia da mesi, insieme ai miei amici e sostenitori, ascoltando i territori. Definite le incombenze preelettorali, nei prossimi giorni, calendarizzeremo una serie di incontri, alla presenza anche del nostro leader Maurizio Lupi e del Presidente della Regione, Marco Marsilio”.