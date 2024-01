REGIONALI: MASCIGRANDE IN CAMPO CON NOI MODERATI, DOMANI LUPI A INAUGURAZIONE COMITATO AD AVEZZANO

AVEZZANO – Alla fine, secondo quanto si è appreso per un’ intesa nel centrodestra, il consigliere comunale di Avezzano Alfredo Mascigrande, è tornato nella casa di origine: dopo aver annunciato la candidatura alle regionali di primavera nella lista civica del presidente Marco Marsilio, ha optato – come anticipato da AbruzzoWeb – per presentarsi con Noi Moderati, partito del quale è coordinatore provinciale.

La sua candidatura verrà ufficializzata, domani ad Avezzano, nel suo comitato elettorale dalla visita del leader nazionale, Maurizio Lupi, in tour elettorale nella Marsica.

Mascigrande, 42 anni, consigliere comunale ad Avezzano, primo degli eletti nel 2020 nella fila della Lega a sostegno del candidato del centrodestra, in tandem con Giuliana di Pasquale ottenendo un consenso di oltre le mille preferenze.

Operaio metalmeccanico dal 2011 alla Fiamm Spa stabilimento di Avezzano: è impegnato da 2012 nel mondo sindacale ed attualmente RSU ed RLS UILM in Fiamm e segretario organizzativo della UIL Metalmeccanici L’Aquila-Teramo.