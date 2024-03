REGIONALI: MASCIGRANDE, “MERCATI GENERALI NEL FUCINO, PER ACCORCIARE FILIERA E VALORIZZARE PRODOTTI”

L’AQUILA – “Se eletto metterò al centro della mia azione politica in consiglio regionale, anche la realizzazione di un mercato generale nella Marsica, dove gli agricoltori potranno portare i loro prodotti di eccellenza accorciando la filiera e con un maggiore guadagno, e con grandi vantaggi anche per chi verrà ad acquistarli all’ingrosso, per portare questi prodotti sui banconi dei negozi e dei supermercati”.

La proposta arriva da Alfredo Mascigrande consigliere comunale di Avezzano e candidato alle elezioni del 10 marzo con la lista Noi moderati nella coalizione del centrodestra.

“I mercati generali hanno rappresentato un grande vantaggio in passato nell’area del Fucino e dunque vanno ripristinati. Il primo passaggio sarà quello di individuare la più idonea ed indicata, tra le strutture in disuso nelle aree industriali o anche altrove, molte delle quali di proprietà dell’Arap, ente regionale. Poi si potrà procedere a ricostruire una filiera che darà un vantaggio a tutti produttori venditori e cliente finale, perché molta dell’ortofrutta ritengo che non sia necessario andarla a prendere nei mercati generali del Lazio della Campania, possiamo e dobbiamo accorciare la filiera”

Conclude Mascigrande: “a prescindere di chi vincerà, l’importante è che tutti i consiglieri eletti facciano squadra e per quanto riguarda il mio territorio si concentrino nel risolvere i problemi ancora sul tavolo. Sono convinto che Noi moderati sta dando un apporto determinante alla coalizione di centrodestra, i cittadini elettori hanno compreso il nostro messaggio, le nostre proposte, la nostra identità e valori, che appartengono ad una tradizione politica che ha fatto grande l’Italia”.