REGIONALI: MATTEO SALVINI DOMANI NEL TERAMANO

TERAMO – Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini sarà domani, domenica 3 marzo, di nuovo in Abruzzo per un tour nel Teramano.

Alle ore 16.30, incontrerà cittadini e amministratori a Sant’Onofrio, al Rose & Crown, in via Mirabilii 155.

Alle ore 18 parteciperà, sempre ad un incontro pubblico, a Castellalto, al Cavallino Rosso, in via Catanzaro 16.

A tutti e due gli eventi saranno presenti il sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo, il presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali Alberto Bagnai e i candidati della Lega del collegio di Teramo alle elezioni regionali del 10 marzo.

“Salvini – sottolinea D’Eramo in una nota – conferma di essere molto legato alla nostra regione. In questi giorni sta incontrando, in giro per l’Abruzzo, tanti cittadini, amministratori, sostenitori. La sua presenza dà ancora più forza alla proposta politica della Lega, composta da uomini e donne di altissimo livello e che amano il loro territorio”.