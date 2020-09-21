REGIONALI: MELONI, “DA NORD A SUD FRATELLI D’ITALIA UNICO PARTITO CHE CRESCE”

21 Settembre 2020 19:40

ROMA – “Trionfo Marche! Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d’Italia un’altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra. Da nord a sud Fratelli d’Italia è l’unico partito che cresce in tutte le regioni al voto”.




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Lo scrive su facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni.

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