REGIONALI: MELONI, “DA NORD A SUD FRATELLI D’ITALIA UNICO PARTITO CHE CRESCE”

ROMA – “Trionfo Marche! Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d’Italia un’altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra. Da nord a sud Fratelli d’Italia è l’unico partito che cresce in tutte le regioni al voto”.
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- 18:49 - REFERENDUM: FINA (PD ABRUZZO), "ADESSO AVANTI CON RIFORME"
- 18:38 - COMUNALI: AFFLUENZA DEFINITIVA AL 66,19 PER CENTO
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- 18:20 - REGIONALI: 57,21 PER CENTO AFFLUENZA DEFINITIVA IN 4 REGIONI
- 18:15 - REFERENDUM: VACCA (M5S), "IN ABRUZZO STRAVINCE IL SI', RISULTATO OLTRE MEDIA NAZIONALE"
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Lo scrive su facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni.
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