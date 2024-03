REGIONALI: MELONI, “EFFETTO SARDEGNA? ANCORA NON SAPPIAMO COME E’ FINITA”

TERAMO – “Effetto Sardegna? Lo dobbiamo ancora vedere perché non abbiano visto come è andata a finire. Ma sono molto ottimista per l’Abruzzo”.

Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del suo intervento alla Camera di Commercio a Teramo per la campagna elettorale in Abruzzo.

Quando chiedono alla Premier un commento sulle affermazioni del ‘campo largo’ sicuro di vincere, lei risponde: “Contenti per loro. Non mi piace parlare degli altri, in campagna elettorale mi piace parlare di quello che si è fatto e penso che il lavoro di Marco Marsilio in questi cinque anni sia ben dimostrato. È una regione che in un periodo di difficoltà ha resistito ala grande, con gente che non chiede assistenza o regali”.