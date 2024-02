L’AQUILA – Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani e poi Giuseppe Conte e Elly Schlein: finale pirotecnico nelle ultime due settimane di campagna elettorale per le regionali del 10 marzo prossimo quando in Abruzzo sfileranno i big della politica a riprova del grande interesse nazionale intorno a questa tornata elettorale che vede il centrosinistra presentarsi con il cosiddetto campo largo con all’interno, insieme, il PD e il M5S.

A partire dal premier, Giorgia Meloni, leader di Fdi e deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, e dai vice premier, Salvini, leader della Lega, e Tajani, leader di Forza Italia. Tutti e tre saranno in Abruzzo il 5 marzo, per chiudere insieme, come fatto in Sardegna, la campagna elettorale.

Si comincia martedì con la visita del ministro della Salute, Orazio Schillaci, invitato all’Aquila dal senatore di FdI Guido Liris, che incontrerà tra l’altro i medici di famiglia scesi in piazza contro i vertici della Asl provinciale accusati di voler depotenziare i nuclei di cure primarie. Per poi partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del capoluogo regionale.

Ma nel programma spiccano le plurivisite del vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, e dell’ex premier e leader pentastellato, Giuseppe Conte. Il ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti si trasferirà praticamente in Abruzzo perché ha messo nella sua agenda ben sei date: martedì prossimo alle ore 17 a Chieti, poi il 2, 3, 5, 7 e 8 marzo. Conte ha previsto tre visite: il 29 febbraio, e il 2 e 3 marzo.

Il Carroccio, che nel 2019 è stato nettamente il primo partito del centrodestra con il 28,5%, scenderà in Abruzzo anche con altre figure di spicco per centrare il secondo posto nella coalizione, davanti a Forza Italia, visto che è ormai scontato che i salviniani si scambieranno il ruolo di guida della coalizione con Fratelli d’Italia che sarà nettamente il partito più votato.

Martedì e il giorno dopo, il 28, ci saranno comizi del sottosegretario al Cipess Alessandro Morelli, il 5 marzo è atteso il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Il leader di azione, Carlo Calenda, sarà all’Aquila il 4 marzo. Il segretario nazionale del PD, Elly Schlein, più volte in Abruzzo nella passate settimane, sarà a Pescara il 7 marzo.

Il coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, ha annunciato interventi del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e del viceministro all’Ambiente Vannia Gava.

Sicuramente l’elenco si allungherà visto che le due coalizioni stanno preparando i botti finali nella considerazione che dai sondaggi emerge una partita non del tutto chiusa, come sembrava fino a qualche settimana fa a favore del centrodestra a guida Marco Marsilio, di Fdi, che punta decisamente allo storico secondo mandato. Ma, almeno stando ai sondaggi, peraltro non sempre attendibili a posteriori, il campo largo del candidato alla presidenza, Luciano D’Amico, sta recuperando terreno.