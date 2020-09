REGIONALI: MELONI, “SE VINCIAMO CAPO DELLO STATO DOVRA’ RIFLETTERE”

ROMA – “Le regionali sono un test nazionale, in Puglia e nelle Marche Fdi esprime candidati strategico, diciamo che è una partita aperta in tutte le regioni in cui c’è un governatore del centrosinistra ma scontata dove ci sono governatori di centrodestra. Non credo che il governo faccia nulla, anche nel caso in cui i cittadini diano segni di insofferenza nei confronti del governo Conte, ma il presidente della Repubblica una riflessione penso dovrà farla”

Così la leader Fdi Giorgia Meloni, intervistata a Start su Skytg24, alla domanda sull’esito delle regionali.

