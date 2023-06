REGIONALI MOLISE: 4% SEZIONI, CENTRODESTRA AVANTI CON IL 61%

ROMA – Con 15 sezioni molisane scrutinate su 393 (3,8%), il candidato del centrodestra Francesco Roberti è in testa col 61,35%. Il candidato del centrosinistra Roberto Gravina ha finora il 36,56%.

Affluenza alle urne in forte calo: ha votato il 47,94 degli aventi diritto. Nel 2018 era stata del 52,17 per cento, ma in quella tornata elettorale i seggi rimasero aperti solo la domenica, questa volta invece si è votato anche lunedì.

Sono 393 le sezioni allestite nei 136 comuni della regione. Gli aventi diritto al voto sono 327.805, ma tra questi ci sono 85mila residenti

all’estero.

Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra con 6 liste, Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (7 liste) e infine Emilio Izzo sostenuto dalla lista ‘Io non voto i soliti noti’.

Sono 20 i consiglieri da eleggere oltre al presidente.

Il governatore uscente, non ricandidato, è Donato Toma (Forza Italia) che negli ultimi cinque anni ha guidato la maggioranza di centrodestra.