REGIONALI: MONTEPARA, “PRIORITA’ DARE AI GIOVANI LA POSSIBILITA’ DI VIVERE E REALIZZARSI IN ABRUZZO”

ORSOGNA – “In questa legislatura credo di essere rimasto fedele all’impegno che avevo preso con voi cinque anni fa. Stare in politica dal Comune alla Regione, passando per la Provincia, è per me da sempre sinonimo di servizio e voglia di fare bene per chi ha riposto in me la sua fiducia”.

Così il consigliere regionale Fabrizio Montepara, ricandidato con la Lega alle regionale del 10 marzo, nel corso dell’evento di chiusura della campagna elettorale che si è tenuto ieri nell’hotel Altamira di Orsogna (Chieti).

All’evento, al quale hanno partecipato oltre 300 sostenitori, hanno preso parte, tra gli altri, tanti amministratori e sindaci del territorio, insieme al commissario provinciale della Lega, Maurizio Bucci, il segretario regionale e sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo, e l’onorevole del Carroccio Alberto Bagnai.

“Questo voto mette in contrapposizione due diversi modi di guardare alla vita – hanno detto Bagnai e D’Eramo -. Da una parte c’è chi guarda al futuro e insegna ai propri figli il rispetto delle regole, delle istituzioni e della famiglia stessa e dall’altra c’è la politica dei no a tutto e delle fluidità. Il 10 marzo sta a noi scegliere da che parte stare, se dalla parte di chi ha scelto un campo largo per contrapporsi alla nostra forza oppure dalla parte di chi, come Montepara, in questi anni ha dimostrato serietà, affidabilità e trasparenza. Non è una scelta difficile”.

Nel suo discorso, prima di un brindisi, Montepara ha ricordato “le ben tredici leggi di cui è stato firmatario in questi cinque lunghi anni al governo della Regione, molte delle quali approvate in Consiglio all’unanimità. Mi sono occupato di cultura, turismo, artigianato, sociale, di costa e di entroterra – ha sottolineato il presidente della I Commissione Bilancio e Affari generali – ed in tutte le mie leggi, al centro, c’è sempre stato il nostro territorio ed i suoi cittadini, cioè voi”.

“Ed al centro dell’impegno futuro continuerà ad esserci l’Abruzzo. Voglio impegnarmi affinché i giovani possano vivere, lavorare e crearsi un famiglia nella nostra bella regione – ha specificato il consigliere -. I prossimi cinque anni saranno cruciali per l’Abruzzo ed il lavoro, soprattutto per i più giovani, dovrà essere una priorità di chi governerà e io ho già ben chiaro da dove partire: le opportunità per le nuove generazioni ed il sostegno alla nostra economia ed agricoltura, nostro punto di forza da sempre”.

La serata è stata l’occasione per trascorrere alcune ore in allegria in vista del rush finale verso il voto di domenica prossima: “C’è tanto entusiasmo attorno noi ed è tangibile la voglia degli abruzzesi di proseguire il viaggio intrapreso cinque anni fa – ha concluso Montepara -. Mancano pochi giorni e ciò che vi chiedo è un ultimo sforzo per far sì che si possa continuare a lavorare nel solco tracciato in questi anni di buon governo dopo i disastri della sinistra”.

Non si concludono qui però gli impegni elettorali di Fabrizio Montepara che incontrerà i cittadini questa sera ad Arielli, domani a Roccamontepiano e Bucchianico e giovedì 7 marzo, alle ore 11, ospiterà nel teatro comunale della sua Orsogna il ministro Matteo Salvini di nuovo in Abruzzo, in provincia di Chieti.