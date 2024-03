REGIONALI: MORELLI E DE MATTEIS, “RISULTATI STRAORDINARI DI SANTANGELO E FORZA ITALIA”

L’AQUILA – “Le elezioni regionali si sono concluse nel migliore dei modi, il centrodestra è stato riconfermato al governo dell’Abruzzo e Forza Italia con quasi il 14% ha ritrovato centralità all’interno della della coalizione risultando determinante per la vittoria finale”.

Lo dichiarano in una nota Stefano Morelli, segretario comunale di Forza Italia L’Aquila, e Giorgio De Matteis, vice segretario provinciale di Forza Italia.

“Con nostra grande soddisfazione Roberto Santangelo è risultato, con 9.600 voti, il primo degli eletti in Abruzzo per FI ed i quarto in assoluto in regione. Questo è un risultato molto importante per la provincia aquilana che torna così protagonista nello scacchiere regionale”.

“Altrettanta soddisfazione la esprimiamo per il risultato raggiunto da Forza Italia nella città di L’Aquila che con il 16,15% è il secondo partito della coalizione a meno di due punti percentuali dal primo. Segno questo che, le politiche messe in atto fino ad ora dal nostro movimento politico, hanno intercettato il consenso dei nostri concittadini che ci hanno premiato e dato fiducia e grazie anche all’impegno di tutti i candidati, tra i quali Paolo Federico, a cui va il nostro ringraziamento”, concludono.