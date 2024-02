REGIONALI: MORGANTE, “INSIEME SCRIVEREMO FUTURO NOSTRA TERRA, REGIONE DEVE CONTINUARE A CRESCERE”

CELANO – “Io sono una militante, lo sono nel cuore e lo sarò sempre. Sarò sempre a disposizione della gente, della Lega e del centrodestra unito. Nei prossimi giorni sarò in mezzo alle persone come ho sempre fatto, dedicherò tutta la mia attività all’ascolto, partendo dai bisogni dei territori. Questa sarà la casa di tutti, insieme scriveremo il futuro della nostra terra che è già rinata e che deve continuare a crescere”.

Così Eliana Morgante, candidata della Lega alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, ha esordito nel corso della partecipata inaugurazione del comitato elettorale, oggi pomeriggio, in via San Giovanni 5 a Celano (L’Aquila).

Presenti, tra gli altri, Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), nonché segretario regionale della Lega, ed Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all’Agricoltura, e Antonio Del Boccio, consigliere comunale di Avezzano, entrambi candidati. A moderare la figlia di Morgante, Elisa Apostolo, giovane ma già noto e affermato avvocato a Roma.

“Sono molto emozionata, vedo tanti cittadini che ringrazio di cuore perché all’inizio della campagna elttorale c’è bisogno di sentire persone vicine e per questo ringrazio molto la famiglia della Lega”, ha sottolineato Morgante che, tra le altre cose, è segretario del carroccio per la provincia dell’Aquila, consigliere comunale di Celano ed ex presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila.

“Questo bellissimo momento ci deve spingere a continuare a lavorare tutti uniti nella stessa direzione – ha rimarcato Morgante – verso una coalizione coesa per la conquista di uno storico secondo mandato che ci consentirà di portare a termine il grande percorso di rilancio e sviluppo intrapreso nella nostra Regione negli ultimi 5 anni”.

Per D’Eramo, la candidatura di Morgante: “rappresenta un motivo di orgoglio. Sono particolarmente contento che Eliana abbia accettato con entusiasmo e determinazione di candidarsi, ho avuto modo di conoscerla bene in questi anni, abbiamo costruito insieme la macchina partito della Lega. Ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, è una donna innamorata della sua città, della sua Marsica e della sua provincia, ed è l’unica del centrodestra candidata a Celano. Il nostro partito avrà il suo consigliere regionale nel collegio dell’Aquila, un risultato che conquisteremo grazie al grande lavoro fatto in questi cinque anni, dopo aver trovato una Regione disastrata e senza una programmazione. Giovedì il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà in Abruzzo a dimostrazione della grande vicinanza della Lega al nostro territorio”.

Imprudente ha poi aggiunto: “L’attività svolta da Eliana in questi anni è stata veramente importante, è una persona che è sempre stata sul territorio, sulle problematiche, un riferimento certo per tante delle questioni che sono arrivate anche sul mio tavolo, a cominciare dall’agricoltura. Creando sempre momenti e opportunità di riflessioni utili a questa terra. È una donna di grande competenza, sensibilità, serietà e rispetto. Questo territorio ha necessità di essere rappresentato ed Eliana è la persona giusta per farlo”.

Nel suo intervento Del Boccio ha evidenziato: “Eliana è una persona seria e competente, lo ha dimostrato in questi anni per tutti gli incarichi ricoperti e merita di poter continuare a rappresentare la sua terra in regione”.