REGIONALI: MORGANTE, “LEGA DETERMINANTE PER VITTORIA CENTRODESTRA, GRANDE CONTRIBUTO DELLA MARSICA”

CELANO – “È con orgoglio e grande riconoscenza nei confronti dei nostri elettori che registriamo la riconferma del centrodestra alla guida della Regione Abruzzo. È stata scritta una pagina di storia importante alla quale ha contribuito la squadra della Lega con risultati particolarmente significativi nella Marsica. Un segnale tangibile che questo territorio ha capito ed apprezzato il lavoro fatto in questi 5 anni di Governo, optando per una continuità necessaria per non fermare questo percorso di sviluppo”.

Così Eliana Morgante, consigliere comunale di Celano, segretario provinciale della Lega L’Aquila, candidata alle regionali del 10 marzo in Abruzzo”.

“Ringrazio i 1.650 elettori che mi hanno votata – aggiunge Morgante – un riconoscimento che, seppur non mi ha consentito di entrare in Consiglio regionale, mi spinge a lavorare con ancora più passione ed entusiasmo, consapevole della grande responsabilità che mi è stata affidata. Ringrazio tutta la squadra della Lega, un partito forte e sano, oltre le previsioni, soprattutto nella Marsica dove sono state raggiunte alcune tra le percentuali più alte – cito come esempio Celano, 11,34% ed Avezzano, 10,31% – e che ha dato il più grande apporto alla rielezione del vice presidente uscente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il più votato della Lega. Dati positivi anche nel resto della provincia, quella che ha la percentuale più alta, che ci incoraggiano a proseguire nella direzione tracciata, puntando sempre alla crescita delle nostre aree interne”.

“Il contributo della Lega alla vittoria del centrodestra è stato ancora una volta fondamentale e siamo felici di poter continuare a svolgere un ruolo di rilievo in Regione grazie ai nostri autorevoli rappresentanti che sapranno interpretare al meglio le istanze dei cittadini insieme ad una Giunta che sarà sicuramente unita e coesa, come in questa campagna elettorale, con la guida del presidente Marco Marsilio al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”, conclude Morgante.