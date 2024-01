REGIONALI: MORGANTE (LEGA), “FUCINO REALTA’ CHE GUARDA AL FUTURO, LAVORIAMO A SVILUPPO TERRITORIO”

AVEZZANO – “Ho deciso di scendere in campo per rappresentare con forza il territorio della Marsica e dell’intera provincia dell’Aquila, attraverso un percorso di continuità con il governo di centrodestra che ha già fatto tanto in Regione, dall’agricoltura alla formazione, passando per la sanità”.

Così Eliana Morgante, candidata con la Lega alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Morgante, attuale coordinatore del carroccio per la provincia dell’Aquila, consigliere comunale di Celano, insegnante e già presidente dell’Adsu dell’Aquila, l’Azienda per il diritto agli studi universitari, descrive quelli che sono i valori fondamentali della sua azione politica: “per chi come me milita in questo partito già da tempo, è essenziale il legame con il territorio di appartenenza. La passione, l’ascolto e l’impegno per la mia comunità sono il punto di partenza per chi avverte una grande responsabilità politica”.

“Come segretario provinciale della Lega in questi anni – spiega Morgante – ho seguito il lavoro che consiglieri ed assessori hanno portato avanti, dando il mio contributo. A cominciare dall’importante settore dell’agricoltura, nel quale sono stati molti i risultati conseguiti, a cominciare dal progetto per la realizzazione dell’impianto irriguo nel Fucino, che è ormai avviato e non è più, come si è paventato per 20 anni, solo un’idea irrealizzabile, ma è una realtà nazionale ed internazionale. Inoltre, è già stato avviato un processo legato all’innovazione e alla sostenibilità e in questo senso sostengo il progetto dell’agricoltura 4.0, a tutela della qualità dei nostri prodotti”.

“Anche sulla formazione tanto è stato fatto – osserva Morgante, che ha una lunga esperienza nell’insegnamento – e sulla scia del lavoro intrapreso, mi piacerebbe continuare ad approfondire tematiche e servizi legati alla disabilità e alle fragilità, fornendo un contributo fattivo nella formazione professionale, per collegare gli studenti e la scuola al mondo del lavoro”.

Inoltre, aggiunge Morgante, “un altro traguardo di questo governo regionale è stato poi l’approvazione della nuova rete ospedaliera, un motivo di grande orgoglio e una rivoluzione per il sistema sanitario abruzzese. Ad Avezzano il progetto del nuovo ospedale è avviato, sarà possibile così garantire un’offerta sanitaria adeguata alle esigenze del territorio. Ora non resta che sviluppare questo grande processo di successo migliorando la qualità dei servizi”.