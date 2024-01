REGIONALI: MORGANTE (LEGA), “GLI ITS PER FUTURO GIOVANI E PMI, FORMAZIONE PER SVILUPPO ECONOMICO”

AVEZZANO – “Investire nella formazione è oggi una priorità assoluta per il nostro Paese, un solido punto di partenza per offrire un futuro ai nostri giovani e consentire alle piccole e medie imprese di sopravvivere in questi tempi difficili”.

A sostenerlo è Eliana Morgante, attuale coordinatore provinciale della Lega dell’Aquila, consigliere comunale di Celano, già presidente dell’Adsu dell’Aquila, l’Azienda per il diritto agli studi universitari, insegnante e candidata alle elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo.

Partendo da un convegno che si è tenuto nei giorni scorsi ad Avezzano, dal titolo “L’Europa per le piccole e medie imprese”, con l’europarlamentare Valentino Grant del Gruppo ID, Morgante osserva: “Sono emersi spunti di riflessione interessanti, dal momento che l’Italia è leader in Europa per numero di Pmi e non ha nulla da invidiare agli altri Paesi. Nell’analisi tecnica dei dati, però, sono venute fuori diverse criticità da superare per migliorare l’offerta formativa degli studenti ed implementare la crescita economica dei territori”.

“In questo senso – aggiunge -, le Regioni possono fare molto risolvendo i problemi della mancanza di una connessione tra offerta formativa e mondo del lavoro e della carenza di una cultura della sostenibilità. Mi riferisco in particolare agli Its, gli Istituti tecnici superiori, risorse fondamentali per superare questo gap. L’Abruzzo negli ultimi anni ha lavorato molto bene in questa direzione, abbiamo esempi virtuosi all’Aquila, ad Avezzano, in tutta la regione. Gli Its consentono la formazione sul campo e il conseguente ingresso nel mondo del lavoro garantito visto che quasi il 100% dei diplomati non ha difficoltà nel trovare un’occupazione dopo questi percorsi”.

“C’è un emblematico dato di fatto da tenere in considerazione quando si trattano questi temi: nei Paesi europei dove si investe in formazione e cultura della sostenibilità le aziende crescono, si verifica un ricambio generazionale e quindi ne beneficia l’intera economia. Ecco perché, per i prossimi anni, sarà necessario proseguire questo importante lavoro avviato con successo nella nostra regione”, conclude Morgante.