REGIONALI: MORGANTE PRESENTA CANDIDATURA AD AVEZZANO, “CON LA LEGA CONTINUITA’ E CONCRETEZZA”

AVEZZANO – “È una scelta di responsabilità, condivisa con il partito, una sfida avvincente che mi vede protagonista nel nostro territorio, all’insegna della continuità, della progettualità, della concretezza, della territorialità che contraddistinguono la Lega”.

Con queste parole Eliana Morgante, coordinatore provinciale della Lega dell’Aquila, consigliere comunale di Celano, già presidente Adsu dell’Aquila, l’Azienda per il diritto allo studio, ha presentato ad Avezzano la sua candidatura alle regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Alla conferenza stampa, nella Sala Irti dell’ex scuola Montessori, sono intervenuti anche il sottosegretario al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo e il vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente.

Morgante ha spiegato: “Ritengo che la Lega abbia fatto un ottimo lavoro. Le priorità di questo territorio sono senza dubbio l’agricoltura, e siamo certi che l’impianto irriguo tanto atteso potrà finalmente concretizzarsi. C’è poi il grande tema della sanità, anche qui è stata approvata la rete ospedaliera e si lavorerà in continuità per la realizzazione dell’ospedale di Avezzano, un progetto che porta la firma di un Assessorato della Lega”.

“Quello della Marsica è un territorio complesso, che contempla diversi aspetti, come quello del disagio giovanile, su cui tanto è già stato fatto ma c’è ancora molto da fare”.