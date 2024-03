REGIONALI: MORGANTE, “SALVINI NELLA MARSICA E NEL RESTO DELLA PROVINCIA, SEGNALE DI ATTENZIONE”

CELANO – “Ancora una volta il leader nazionale della Lega dimostra grande attenzione per la Marsica, per la provincia dell’Aquila e per l’Abruzzo. Lo accoglieremo con entusiasmo per illustrare i progressi del nostro territorio e del suo sistema sociale e produttivo e tracciare il bilancio di questi anni di programmazione ed investimenti proiettati al futuro e allo sviluppo delle nostre eccellenze”.

Così Eliana Morgante, consigliere comunale di Celano, segretario provinciale della Lega L’Aquila e candidata alle elezioni regionali del 10 marzo in Abruzzo, annunciando la visita del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, domani in tour nella Marsica e nella provincia dell’Aquila a sostegno della campagna elettorale del Carroccio e del centrodestra del ricandidato Marco Marsilio.

Salvini in particolare sarà ad Avezzano, alle 10.30, dove visiterà lo stabilimento L-Foundry, eccellenza italiana nell’hi-tech. A seguire, alle 11.30, sarà al cinema Astra dove incontrerà sostenitori e simpatizzanti. Nel pomeriggio, si sposterà a Barisciano. L’appuntamento è alle ore 17.30 nella sala consiliare del Comune. Alle ore 19, Salvini sarà a Civita di Bagno, frazione dell’Aquila, per un incontro pubblico, in programma nel centro “San Raniero”, in via Fura.

“Salvini per la ennesima volta ha deciso di starci vicino in un momento decisivo per la nostra terra e per il nostro futuro visto che la Lega e il centrodestra sono impegnati nella conferma alla guida della Regione Abruzzo per dare una storica continuità al lavoro, ottimo, messo in campo negli ultimi cinque anni. Anche per questo il vice premier e nostro leader si interesserà anche alle vicende economico-produttive del nostro comprensorio – spiega ancora -. Non mancherà l’occasione per tracciare un bilancio sui risultati e gli obiettivi strategici da portare avanti per lo sviluppo infrastrutturale della nostra regione, a cominciare dalle buone notizie sull’avvio del raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara e dalla gestione delle autostrade A24 e A25”.

“La sinergia tra il Governo e la Regione ha portato a raggiungere grandi traguardi in questi ultimi 5 anni. Insieme a Salvini racconteremo ai cittadini perché è fondamentale non arrestare questo trend per la crescita economica e sociale della nostra terra, sempre più al centro dell’agenda politica nazionale”, conclude Morgante.