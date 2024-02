REGIONALI: MORGANTE, “VISITA SALVINI SEGNO DI GRANDE VICINANZA, AL LAVORO CON LEALTA’ PER VITTORIA”

CELANO – “Un motivo di orgoglio e un grande segno di vicinanza alla nostra terra la visita di Matteo Salvini. Una presenza apprezzata anche dai tanti agricoltori che da giorni manifestano pacificamente a difesa di un settore fondamentale per la nostra regione e per il nostro Paese”.

Così Eliana Morgante, coordinatore provinciale della Lega dell’Aquila, consigliere comunale di Celano, che ieri ha partecipato, all’Aquila, in qualità di candidata alle regionali in programma a marzo in Abruzzo, alla presentazione delle liste del carroccio con il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader nazionale della Lega Matteo Salvini, alla presenza di oltre mille persone.

“È stato molto emozionante condividere con centinaia di simpatizzanti e sostenitori un momento così cruciale che segna l’avvio ufficiale della nostra campagna elettorale – aggiunge Morgante, candidata nel collegio dell’Aquila – Nel suo intervento Salvini ha ricordato che siamo un’unica squadra, che dobbiamo lavorare nel segno della lealtà, uniti e sempre con il sorriso, ed è quello che continueremo a fare sempre nell’interesse degli abruzzesi. Nei prossimi giorni, come annunciato, il nostro leader farà tappa anche nelle altre province e noi saremo pronti ad accoglierlo con lo stesso calore”.

“Il centrodestra unito vincerà, oggi abbiamo la possibilità di scrivere una pagina importante della storia della nostra Regione, confermando un Governo che in 5 anni ha avviato un processo di crescita e sviluppo che non può fermarsi”, conclude Morgante.