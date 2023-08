REGIONALI: NEL POMERIGGIO VERTICE DEL CENTROSINISTRA

PESCARA – L’atteso vertice del centrosinistra è in programma per oggi pomeriggio, alle 17.30, nella sede pescarese della Regione: al centro del tavolo le proposte e le possibili strategie del “campo largo” che sfiderà il centrodestra guidato da Marco Marsilio, di FdI, alle elezioni regionali in programma a primavera.

Un confronto fin qui movimentato con crescenti malumori soprattutto dopo che l’incontro di lunedì scorso è stato annullato e il progetto di “Abruzzo Insieme”, questo il nome scelto dalle forze di opposizione, rischia di arenarsi su alcuni punti non trascurabili alla ricerca di un candidato presidente.

I papabili presidenti, secondo i rumors, sono il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci; l’avvocato pescarese Carlo Costantini, di Azione, ex parlamentare ed ex consigliere regionale; il coordinatore del M5S, l’ex sottosegretario Gianluca Castaldi; Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo ed ex presidente della Tua, la società regionale del trasporto pubblico; Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd; Enrico Marramiero, amministratore unico di Cantina Marramiero, e a capo delle società di costruzione Alma C.i.s ed Md; Paolo De Cesare, vicesindaco di Chieti, anche lui imprenditore nel settore delle costruzioni, già presidente dei Giovani dell’Ance, e Americo Di Benedetto, consigliere regionale della civica Legnini Presidente, alle elezioni comunali dello scorso anno all’Aquila appoggiato nella sua lista civica da Azione.