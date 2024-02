REGIONALI: NOI MODERATI, AD AVEZZANO CONFERENZA CON LUPI, TANCREDI E MASCIGRANDE. LA DIRETTA

AVEZZANO – Oggi pomeriggio, dopo le 18, nella sala conferenze dell’hotel Della Piana (adiacente il Ristorante Napoleone), in via Tiburtina Valeria km. 112,700 ad Avezzano (L’Aquila), il presidente nazionale di Noi Moderati, l’onorevole Maurizio Lupi, ed il coordinatore regionale per l’Abruzzo, onorevole Paolo Tancredi, terranno una conferenza stampa.

Sarà presente anche il consigliere comunale di Avezzano Alfredo Mascigrande, coordinatore per la provincia dell’Aquila e candidato alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, nella lista di Noi Moderati per la provincia aquilana. AbruzzoWeb seguirà l’evento condividendo la diretta.