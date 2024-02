REGIONALI: NOI MODERATI, DOMANI MAURIZIO LUPI A PRESENTAZIONE CANDIDATI PROVINCIA PESCARA

PESCARA – Domani, martedì 20 febbraio, alle 11, a Pescara, nella sala conferenze del Ristorante Regina Elena, in viale Regina Elena n. 32/34, il presidente nazionale di “Noi Moderati”, l’onorevole Maurizio Lupi, terrà una conferenza stampa per la presentazione dei candidati della lista di Noi Moderati in provincia di Pescara, in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.

Saranno presenti, oltre i candidati, il coordinatore regionale in Abruzzo, onorevole Paolo Tancredi, e il coordinatore della provincia di Pescara, Vincenzo Serraiocco.

Di seguito, i candidati della Provincia di Pescara: Serraiocco Vincenzo detto Vince Brunati Giulia Bucciarelli Giuseppe Ferrara Sandra Silvetti Antonella Treccia Fabrizio Wiring Sandra.