REGIONALI: NOI MODERATI, DOMANI MAURIZIO LUPI AD AVEZZANO E PESCINA

AVEZZANO – Domani, domenica 21 gennaio, il presidente nazionale di “Noi Moderati”, l’onorevole Maurizio Lupi, in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo, terrà un tour elettorale in provincia dell’Aquila accompagnato dal coordinatore regionale, l’onorevole Paolo Tancredi.

Alle ore 11:00, sarà ad Avezzano, a far visita allo “spazio elettorale” del candidato al consiglio regionale Alfredo Mascrigrande in via Don Minzoni, per un caffè con il candidato e i suoi sostenitori.

A seguire, alle ore 12:00 si recherà a Pescina, presso il Centro Studi Ignazio Silone, per un incontro con tutti i candidati nella lista “Noi Moderati” in provincia dell’Aquila. Infine, conviviale con amministratori, candidati e sostenitori del partito.