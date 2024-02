REGIONALI: OGGI A GUARDIAGRELE PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DELLA LEGA NEL CHIETINO

GUARDIAGRELE – Oggi, alle ore 19, nel Palazzo dell’Artigianato Artistico di Guardiagrele (Chieti), in via Roma, si terrà un evento dedicato alle elezioni regionali del 10 marzo, a cui prenderà parte anche l’europarlamentare Aldo Patriciello.

Nel corso dell’iniziativa saranno presentati i candidati della Lega per la Provincia di Chieti. Interverranno Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo; Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali e Maurizio Bucci, Commissario provinciale Lega Chieti. L’incontro sarà moderato dal Commissario della Lega di Guardiagrele Evelina Odorisio.

“Come Commissario locale della Lega – sottolinea Odorisio – sono orgogliosa di ospitare nella mia bella città autorità di Governo nazionale ed europeo. L’iniziativa sarà l’occasione per dialogare e confrontarci su quelli che sono i bisogni del territorio abruzzese e della provincia di Chieti. Ringrazio l’onorevole Patriciello per aver accettato il nostro invito. La sua presenza è un segnale di vicinanza importante e fra l’altro ci consentirà di portare in Europa un po’ di Guardiagrele, con tutte le sue eccellenti realtà. Ringrazio, inoltre, il commissario provinciale Bucci per il suo prezioso supporto nell’organizzazione dell’iniziativa”. “Sono contento che l’onorevole Patriciello abbia accettato di partecipare alla nostra iniziativa”, aggiunge Bucci. “Il suo ingresso nella Lega è molto importante. Ha una grande esperienza in Europa e con lui potremo portare avanti tante battaglie, a cominciare da quella in difesa del nostro patrimonio agroalimentare e dei nostri agricoltori”.