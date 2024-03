REGIONALI: OGGI A PESCARA I LEADER DEL CENTRODESTRA, IL RITORNO DI VENDOLA, DOMANI SCHLEIN

L’AQUILA – Prosegue a tamburo battente la campagna elettorale per le le regionali del 10 marzo, in un a partita che viene oramai considerata aperta e da giocarsi fino all’ultimo voto da entrambi i contendenti, la coalizione del centrodestra, guidata dal presidente uscente, Marco Marsilio, e la coalizione del campo largo del centrosinistra, capitanata dal professor Luciano D’Amico.

Il centro destra si gioca oggi le sue carte migliori, con l’appuntamento alle ore 18. in piazza Salotto a Pescara per il comizio a cui parteciperanno tutti e cinque i leader della coalizione ovvero la presidente del consiglio Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per la Lega, l’altro vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani per Forza Italia, Maurizio Lupi per Noi moderati e Lorenzo Cesa per l’Udc.

Oggi in Abruzzo di Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana. Saranno tre gli appuntamenti con Nichi Vendola a partire da martedì 5 marzo in Abruzzo. Si comincia da Pescara martedì alle 18.30 all’Auditorium Petruzzi di Pescara con i candidati Daniela Santroni e Ivano Martelli. Poi mercoledì 6 marzo sarà invece a Pineto alle 15 con la visita alla Torre di Cerrano; alle 17.30 a Teramo, all’hotel Sporting della Torre di Cerrano; sempre martedì alle 20.30 sarà a L’Aquila per un aperitivo con candidati alla cantina Ju Boss e un incontro pubblico a piazza Regina Margherita.

Oggi nel teramano ci sarà poi il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, accompagnato dall’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale. A Silvi alle ore 10, sarà nella sede municipale e successivamente all’istituto comprensivo Giovanni Pascoli nel plesso scolastico “Leonardo” in via Leonardo da Vinci. Le visite nelle scuole della provincia di Teramo proseguiranno alle ore 11 a Pineto, con l’incontro con docenti e alunni dell’istituto comprensivo Giovanni XXII in via Verona 1. Alle ore 12 il Ministro e l’Assessore si sposteranno a Giulianova per la visita all’istituto d’istruzione superiore “Crocetti Cerulli”, che è anche istituto capofila dell’Its Turismo Cultura, in via Bompadre. A seguire, dalle ore 13, a Martinsicuro sarà la volta dell’istituto comprensivo “Sandro Pertini”, presso il plesso scolastico della scuola primaria di Piazza Cavour: nella sede è prevista l’esibizione musicale da parte dell’orchestra giovanile dell’istituto, al termine della quale al Ministro verranno consegnati da parte degli alluni una lettera e un dono. Dopo la visita al plesso, il Ministro si sposterà nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro per il pranzo presso la scuola dell’Infanzia con gli alunni. Nella giornata abruzzese di Giuseppe Valditara c’è spazio, tra le ore 15,30-16, anche per la visita presso l’azienda di prodotti dolciari “Lazzaroni” in Contrada Corazzano nel comune di Isola del Gran Sasso. Alle ore 18, infine, il Ministro Valditara raggiungerà a Pescara i leader del centrodestra.

Domani Mercoledì 6 marzo inizia l’intensa due giorni di della segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein che sarà alle 16 a Manoppello Scalo, alle 17,15 a Chieti Scalo, in piazzale Marconi, poi alle 19, sarà a Sulmona assieme a Pierluigi Bersani e alle 21 a Castel di Sangro. Il giorno seguente, giovedì 7 marzo, Schlein terrà un convegno insieme a Stefano Bonaccini e D’Amico in Piazza Unione a Pescara, alle 17.30 e ancor prima il suo tour elettorale toccherà Bussi, Popoli, Penne e Montesilvano.

Il leader di Italia viva Matteo Renzi, sarà invece a Pescara, per il Pd Nicola Zingaretti alle 17 sarà a Orsogna e alle 19 a Francavilla.

Per la Lega, sempre mercoledì alle 12.45 sarà nel commissariato di Polizia Sulmona il sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni, Nicola Molteni, per discutere di sicurezza.

Bersani sarà invece alle 17 all’Auditorium di Renzo Piano, per sostenere la candidata del Partito democratico nel collegio provinciale dell’Aquila, la sindacalista Cgil, Rita Innocenzi, e alle 20.30al ristorante Lu Pianellese di Manoppello Scalo con Giovanni Legnini.

Mercoledì 6 marzo tornerà in Abruzzo il sottosegretario alla presidente del Consiglio Alessandro Morelli e senatore membro del Copasir Claudio Borghi alle 17.00 a Chieti per un evento della Lega intitolato “Il centralismo di Bruxelles minaccia per i territori”.

Nel comizio finale a L’Aquila, programmato per venerdì D’Amico sarà affiancato solo da Alessandra Todde, neo presidente della Regione Sardegna.