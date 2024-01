REGIONALI: OGGI ALL’EMICICLO LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DEL PARTITO DEMOCRATICO

L’AQUILA – I candidati del Pd, a sostegno di Luciano D’Amico in vista delle regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, si presentano oggi alle ore 10,30, presso la Sala Silone del Consiglio regionale dell’Aquila.

I CANDIDATI DEL PARTITO DEMOCRATICO

PROVINCIA DELL’AQUILA

Guido Angelilli, Lorenzo Berardinetti, Enzo Di Natale, Rita Innocenzi, Angela Marcanio, Marialisa Paolilli, Pierpaolo Pietrucci

PROVINCIA DI TERAMO

Sandro Mariani, Francesca Nardoni, Dino Pepe, Pamela Roncone, Rinaldo Seca, Robert Verrocchio

PROVINCIA DI CHIETI

Anna Bosco, Luigi Febo, Ernesto Graziani, Elisabetta Merlino, Silvio Paolucci, Cristina Rapino, Chiara Zappalorto

PROVINCIA DI PESCARA

Antonio Blasioli, Catia Ciavattella, Graziano Di Costanzo, Leila Kechoud, Piernicola Teodoro