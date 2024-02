REGIONALI: OGGI EVENTO ONLINE “ARGIRO’ LIVE-STORIE D’ABRUZZO”

CHIETI – Riflettori puntati sulle “Storie d’Abruzzo” nell’evento che sarà trasmesso online oggi, venerdì 9 febbraio, alle 18, sui canali social del candidato indipendente nelle liste della Lega Nicola Argirò, per Marsilio Presidente.

Un modo innovativo per ascoltare e raccontare i bisogni e le speranze degli abruzzesi sui temi della quotidianità e del futuro della Regione.

Dalla scuola all’impresa, dal mondo del lavoro alla disuguaglianza di genere, dalla cultura all’innovazione.

Moderato dal giornalista Orazio Di Stefano, Nicola Argirò avrà modo di confrontarsi con i rappresentanti di uno spaccato significativo della società civile abruzzese per declinare le idee progettuali che mette in campo per il futuro del territorio.

Diretta su:

https://youtube.com/live/raXjrZhUFnc?feature=share