REGIONALI: OGGI IN ABRUZZO MINISTRO ZANGRILLO E VICEMINISTRO SISTO

L’AQUILA – ll ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, sono oggi in Abruzzo per partecipare ad eventi organizzati da Forza Italia.

Il primo appuntamento è previsto per le ore 10:00 a Pescara in Comune, dove si terrà una conferenza stampa insieme al sindaco di Pescara, Carlo Masci, al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, e al presidente della I commissione della Camera dei deputati Nazario Pagano.

Alle ore 11:00 si terrà invece una conferenza stampa nel tribunale di Avezzano, dove è prevista la partecipazione del viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.