REGIONALI: OGGI PARTITO DEMOCRATICO UFFICIALIZZA LISTE CANDIDATI, TRA CONFERME E SORPRESE

L’AQUILA – Dopo tanta attesa, nelle prossime ore il Partito democratico ufficializzerà le liste dei candidati che correranno alle elezioni regionali del 10 marzo, nella coalizione del patto dell’Abruzzo, in appoggio al candidato presidente della Regione Luciano D’Amico, docente universitario di Economia ed ex rettore dell’Università di Teramo. A stretto giro chiuderanno i giochi anche le altre forze politiche della coalizione, ovvero M5s, che attende l’esito primarie on line, Azione, Abruzzo riformista, Progressisti, Polis 305 e lista del presidente. La conferma arriva direttamente ad Abruzzoweb dal segretario regionale Daniele Marinelli.

Il Coordinamento provinciale di Chieti, ha validato la proposta di lista Pd, composta dal capogruppo del Pd in consiglio regionale, ed ex assessore alla Sanità e Bilancio, Silvio Paolucci, l’assessore comunale alle pari opportunità di Chieti, Chiara Zappalorto, e il presidente del consiglio comunale, sempre a Chieti, Luigi Febo, e ancora Paola Cianci, vice sindaco di Vasto e assessore alle Politiche ambientali e del territorio, Elisabetta Merlino, ex consigliere comunale di Lanciano e dirigente del partito, Cristina Rapino, assessore comunale Francavilla con delega alla cultura, Anna Bosco, assessore comunale di Vasto e componente della segreteria regionale, il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani e il il sindaco di Torrebruna, Cristina Lella.

Nel collegio aquilano, da un post pubblicato dal sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, “ci mettiamo in cammino io e Angela!”, si evince che sarà candidato assieme ad Angela Marcanio, consigliera comunale di Celano. Candidato anche il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, e dunque a fare un passo indietro, per candidarsi in una lista civica, o quella del presidente, o anche quella di Polis 305, il segretario provinciale della Uil-Funzione pubblica, Antonio Ginnetti,

Restano certe le candidature aquilane del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, 4.547 voti alle ultime regionali del febbraio 2019 e Rita Innocenzi, sindacalista Cgil e componente del coordinamento politico del Partito Democratico.

Nell’area peligna ci saranno il sindaco di Pacentro, Guido Angelilli e il consigliere comunale di Sulmona, Marialisa Paolilli.

A Pescara punti fermi sono sono le candidature del consigliere regionale uscente Antonio Blasioli e Leila Kechoud, vicesegretaria regionale del partito.

Punto fermo a Teramo, l’ex assessore all’Agricoltura e ora consigliere regionale, Dino Pepe, La e Sandro Mariani, consigliere regionale di Abruzzo in Comune. C’è poi ex sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, che ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino, in quanto nei comuni sopra i 5mila abitanti per una legge regionale scatta l’incompatibilità, con la necessità di dimissioni da sindaco tre mesi prima la presentazione delle liste. In corsa sarà anche il giovane sindaco di Castelli, Rinaldo Seca.

Per tutti gli altri nomi, anche quelli dati per certi finora occorre attendere l’ufficializzazione, perché potrebbe esserci qualche sorpresa.