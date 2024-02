REGIONALI: OGGI POMERIGGIO SALVINI A L’AQUILA, PRESENTAZIONE DEI 29 CANDIDATI DELLA LEGA

L’AQUILA – Dopo la visita di ieri del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fdi, oggi a L’Aquila sarà la volta del vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, che presenterà i 29 candidati delle quattro liste provinciali alle elezioni regionali di marzo.

L’appuntamento è alle 17.30 nei locali di Villa Giulia, in via Giovanni di Vincenzo. Al fianco di Salvini ci sarà il deputato, economista toscano, eletto in Abruzzo, Alberto Bagnai.

Scrive il segretario regionale della Lega e sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo: “Abbiamo costruito liste con candidature di altissimo livello politico e professionale. Tutti i nostri candidati hanno forti i valori dell’appartenenza, della coerenza e del rispetto del voto”.

E a proposito di infrastrutture ricorda D’Eramo che grazie a Salvini “per l’Abruzzo sono in arrivo 289 milioni di euro che consentiranno la realizzazione di diversi interventi come il completamento della variante alla SS80 tra il raccordo autostradale A14 (Mosciano Sant’Angelo) e la SS16 Adriatica (Giulianova). Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che hanno un maggiore avanzamento progettuale e procedurale”.