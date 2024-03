REGIONALI: OLTRE 700 PERSONE PER CARDINALI IN EVENTO A MOSCIANO SANT’ANGELO

TERAMO – “Un clima di grande riconoscenza da parte dei cittadini della provincia di Teramo. Un bagno di folla, oltre il massimo della sua capienza. Difficile contare con precisione tutte le persone che hanno partecipato calorosamente all’evento di chiusura della campagna elettorale”

Così in una nota della candidata della Lega, Simona Cardinali, che ieri era al locale ‘Borgo Spoltino’ di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo.

LA NOTA

“La conferma di un buon operato che la consigliera regionale uscente ha svolto su tutto il territorio della Provincia. Ad ascoltare le sue parole e quelle delle Istituzioni presenti, anche diverse autorità della costa e delle aree interne, nella quale la Consigliera Cardinali è stata impegnata attivamente durante il suo mandato per risolvere le singole esigenze e avviare diversi progetti di sviluppo.

Particolarmente emozionati il Presidente Marsilio e il Sottosegretario di Stato D’Eramo nel vedere e ascoltare, in un video proiettato in sala, le testimonianze dirette delle tante associazioni e realtà locali che, grazie all’intervento della Cardinali, hanno potuto realizzare progetti di importanti ricadute sul territorio. In questi cinque anni ho avuto una squadra eccezionale, dedita all’ascolto. Il video ha dimostrato tutto l’impegno e il radicamento del consigliere sul territorio” sottolinea il Presidente Marsilio.

“I candidati della Lega sono stati scelti per competenze amministrative e professionali. Simona è uno dei volti belli, una donna che mette tutta se stessa per cercare di fare delle cose vere e concrete a favore del proprio territorio con le giuste competenze” ribadisce il Sottosegretario D’Eramo.

A testimoniare il gioco di squadra, le parole dell’Onorevole Patriciello: “l’atto più nobile della politica è entrare in cabina ed esprimere la preferenza, una delle conquiste più belle e alte della democrazia. Con il voto date la vostra fiducia, siete come azionisti di un’azienda che, prima di riconfermare un manager, osservano il suo operato negli anni precedenti. Esprimere fiducia a chi ha lavorato bene in questi anni, come ha fatto Simona Cardinali, è un atto dovuto”.

“Concretezza, serietà e coerenza. Sono queste le caratteristiche che distinguono la Cardinali, sempre attenta ad ascoltare le persone, il mondo dell’associazionismo e del volontariato. Una persona disponibile e vicina a noi istituzioni, rappresentanti del territorio” afferma il sindaco Scordella.

“Settecento volte grazie a tutti coloro che erano presenti e a coloro che non sono riusciti a venire per altri impegni, personali o istituzionali. Continuerò a seguire la mia più grande passione: fare del bene alla mia provincia e a tutta la regione Abruzzo con il massimo impegno. Ricoprire un ruolo decisivo in Regione sarà sicuramente lo strumento chiave per dialogare con le massime cariche e puntare un faro sul nostro territorio” conclude Simona Cardinali.