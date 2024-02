REGIONALI: OLTRE MILLE PERSONE PER MARIANNA SCOCCIA, AL VIA CAMPAGNA ELETTORALE

INTRODACQUA – Grande entusiasmo a Introdacqua (L’Aquila) tra la folla di sostenitori e simpatizzanti per Marianna Scoccia, consigliera regionale uscente e candidata alle prossime elezioni regionali con “Noi Moderati”, all’ interno della coalizione di centrodestra.

“Non è bastato uno dei più grandi ristoranti del territorio peligno a contenere l’abbraccio appassionante di oltre mille persone, tra cui molti sindaci del territorio, intervenute per l’inaugurazione ufficiale della campagna elettorale. Addirittura c’è stato bisogno dell’intervento della locale forza pubblica per regolamentare il traffico che, a manifestazione in corso, è letteralmente andato in tilt”, si legge in una nota.

Presenti Marco Marsilio presidente uscente della regione Abruzzo, Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di “Noi Moderati” e Paolo Tancredi, coordinatore regionale.

Si legge ancora nella nota: “Sempre presente fattivamente sul territorio, a servizio dei cittadini, ha affrontato in prima linea numerose emergenze, fornendo supporto concreto alla comunità, dall’incendio sul Morrone alla pandemia, agendo in condizioni straordinarie. Sul piano sociale la Scoccia ha concretizzato complessi progetti come la legge regionale che fornisce un supporto ai pazienti oncologici per l’acquisto di parrucche e di vari strumenti accessori ed il finanziamento di due progetti importanti per famiglie dei disabili che prevedono l’istituzione di campi estivi mirati. Si tratta di grandi risultati che rendono l’Abruzzo una regione più attenta delle altre alle problematiche sociali”.

“Lavoro e coerenza sono stati i pilastri del suo impegno politico, profuso con determinazione e caparbietà di pari passo a quello di sindaco di Prezza, a ulteriore dimostrazione della dedizione con cui la Consigliera è stata al fianco della sua gente. Elementi orgogliosamente evidenziati e riconosciuti oggi dai tantissimi presenti. Tanto è stato fatto e molti sono i progetti pronti per essere finalizzati nel prossimo mandato”.

Per Scoccia: “è motivo di grande orgoglio vedere una folla così numerosa, che crede in questo nostro progetto teso a contribuire alla crescita del nostro territorio, continuando nella concretizzazione di tanti progetti con la forza del fare che da sempre caratterizza la mia attività politica. Sono pronta a mettere ancora a disposizione di tutti, con coraggio e determinazione, il frutto dell’esperienza maturata in questi anni e a scendere di nuovo in campo a servizio dei cittadini, per la mia gente, nell’interesse esclusivo del mio territorio”.