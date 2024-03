REGIONALI: PALUMBI, “BILANCI SANI PREMESSA DEL BUONGOVERNO, ASTENSIONISMO SI VINCE CON COMPETENZA”

L’AQUILA – “Presupposto di una buona amministrazione della cosa pubblica e quello di un bilancio sano e in ordine. E concittadini abruzzesi voglio mettere a disposizione l’esperienza maturata in 15 anni da sindaco di Torricella sicura, Durante i quali abbiamo abbattuto l’indebitamento del 60%, intercettati finanziamenti per 34 milioni di euro, In modo tale da realizzare senza contrarre i mutui e indebitamento importanti opere pubbliche e misure a favore di famiglie e imprese”.

Lo afferma nell’intervista ad Abruzzoweb Daniele Palumbi, sindaco di Torricella sicura in provincia di Teramo, e imprenditore nel settore delle opere pubbliche, candidato per Forza Italia alle regionali del 10 marzo, nella coalizione centro-destra guidata da Marco Marsilio.

“L’Abruzzo è una religione meravigliosa che ha risorse straordinarie, la parte pubblica deve concentrare la sua attenzione per rendere ottimale la viabilità decorosi gli spazi pubblici, deve supportare le attività produttive. E cittadini chi si candida a guidare la regione deve parlare di cose concrete, in virtù di un esperienza amministrativa e imprenditoriale dimostrata sul campo, perché solo così si convincono le persone a tornare a votare, considerando che l’astensionismo ad oggi purtroppo alto rappresenta una sconfitta per tutti”.