REGIONALI: PALUMBI, “METTO A SERVIZIO DEGLI ABRUZZESI MIA ESPERIENZA DA SINDACO E IMPRENDITORE”

TERAMO – “Dopo quindici anni da sindaco ho sentito l’esigenza di mettere a disposizione della comunità abruzzese la mia esperienza come amministratore, ma anche quella trentennale da imprenditore. È ho voluto farlo con Forza Italia partito di cui condivido i valori liberali che mettono al centro le partite le partite Iva, gli artigiani, la famiglia, il vero riformismo”.

Così nell’intervista Abruzzoweb Daniele Palumbi, sindaco di Torricella sicura in provincia di Teramo, e imprenditore nel settore delle opere pubbliche, candidato per Forza Italia alle regionali del 10 marzo, nella coalizione centro-destra guidata da Marco Marsilio.

“In questi anni – spiega Palumbi -, abbiamo consolidato il modello Torricella sicura, un comune che nel 2009, era in una difficilissima situazione finanziaria, gravato da pesanti debiti. Ed ora ha i conti a posto e siamo riusciti in questi anni a realizzare un enorme numero di opere pubbliche e politiche a favore dei cittadini, senza contrarre mutui, intercettando ingenti finanziamenti. Ecco, per me, sia in Comune che alla Regione, la politica è innanzitutto buona amministrazione, garantire bilanci sani, riuscendo nello stesso tempo a fare importanti investimenti a beneficio della collettività”.

Tra le priorità di Palumbi quella delle aree interne: “molti è stato fatto in questi anni dal centrodestra di Marco Marsilio, ma non basta, occorrono per le aree montane ulteriori interventi sulla viabilità, e occorre creare lavoro, che è l’unico modo per frenare lo spopolamento e l’esodo verso la costa. Ho molte idee in proposito, oltre al turismo che rimane un asset fondamentale occorre favorire l’insediamento di imprese legate al territorio, penso ad esempio all’industria del legno, alla zootecnia, alla trasformazione di prodotti come il tartufo, i funghi porcini e altre eccellenze”.