REGIONALI: PAMELA NATONI CANDIDATA CON LA LEGA

TERAMO – “La Lega Salvini Abruzzo ha il piacere di comunicare la candidatura, nella propria lista della provincia di Teramo, di Pamela Natoni alle elezioni regionali del 10 marzo prossimo”.

È quanto si legge in una nota della Lega.

Quarantadue anni, laureata in Scienza della comunicazione, Pamela Natoni è stata scelta dalla Lega anche per le sue qualità amministrative. È infatti consigliera comunale a Civitella del Tronto, con deleghe alla cultura, alle manifestazioni e promozione del territorio, alle politiche della famiglia, assistenziali e caritative. È delegata anche per la comunicazione istituzionale.

Il partito esprime “grande soddisfazione per la candidatura che sarà presentata, così come le altre, giovedì pomeriggio a L’Aquila, alla presenza di Matteo Salvini e dei vertici regionali del partito”.