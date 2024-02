REGIONALI: PAOLO FEDERICO, “CONTRASTARE GLI INFORTUNI SUL LAVORO È UN DOVERE”

L’AQUILA – “Gli infortuni sul lavoro sono una piaga sociale che può e deve essere debellata”.

Lo dice Paolo Federico, sindaco di Navelli e candidato alla elezioni regionali del prossimo 10 marzo nelle fila di Forza Italia nel collegio provinciale dell’Aquila.

“La nostra regione ha registrato un più 37% di incidenti sul lavoro così come messo in evidenza dall’ultimo rapporto Cresa. Un dato che deve spingere tutti noi a fare una profonda riflessione. Dobbiamo mettere in atto azione di contrasto per fare in modo che il lavoro torni ad essere un luogo quanto più possibile sicuro”.

“Per questo”, rileva Federico, “oltre ai controlli e al loro potenziamento da parte delle pubbliche amministrazioni, ritengo sia fondamentale spingere sulla formazione, sulla prevenzione e sul contrato al lavoro nero. Inoltre, è necessario realizzare una maggiore collaborazione tra le varie associazioni di categoria, le amministrazioni pubbliche e i centri per l’impiego”.

“Tavoli tematici di confronto e ascolto dovrebbero essere all’ordine del girono. Sono azioni che la politica deve avere bene in mente. Come amministratore ho avuto delle esperienze molto importanti sia per i tanti cantieri avviati durante la ricostruzione, sia per la realizzazione delle borse lavoro”.

“Attività che mi hanno fatto comprendere quanto è importante formare i lavoratori sui rischi che ci sono nelle differenti tipologie di lavoro, prima ancora che quest’ultimi intraprendano le attività lavorative”, continua Federico.

“A questo strumento, tuttavia, è necessario affiancare controlli e regole più stringenti, necessarie ad evitare vere e proprie tragedie e infortuni. Dobbiamo darci da fare senza pregiudizi e ascoltando tecnici ed esperti per fare in modo che l’Abruzzo sia di buon esempio per il resto d’Italia”, conclude.