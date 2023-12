REGIONALI: PAOLO FEDERICO IN CAMPO CON FORZA ITALIA, VENERDI’ LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

L’AQUILA – Paolo Federico, sindaco di Navelli (L’Aquila), lascia Fratelli d’Italia e ufficializza il suo ingresso in Forza Italia, partito con il quale correrà alle prossime elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo.

Un passaggio che lo stesso stimato primo cittadino aveva inizialmente smentito ma che rappresenta la conseguenza della rottura con Fdi a causa della mancata candidatura, motivo per il quale, per poter rimuovere problemi di incompatibilità, si era anche dimesso da commissario della comunità montana Montagna Aquilana, e da presidente dell’Asp 1 L’Aquila.

E così Federico venerdì 22 dicembre, alle 11, presso la sala Ipogea del consiglio regionale d’Abruzzo, sarà alla conferenza stampa di Forza Italia, impreziosita dalla presenza del capogruppo alla Camera dei Deputati, Paolo Barelli, con il quale aveva avuto contatti proprio in vista della partita in Abruzzo, del coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, e del coordinatore provinciale Gabriele De Angelis, per presentare la sua candidatura alle prossime elezioni regionali.