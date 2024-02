TERAMO – Paolo Gatti, candidato di Fratelli d’Italia alle Regionali del 10 marzo 2024, terrà i seguenti incontri pubblici nel teramano: Valle San Giovanni – Teramo, martedì 6 febbraio ore 19 all’ex edificio scolastico in Via Nazionale Colledara, martedì 6 febbraio ore 20.30 al Bar “La rosa dei venti”, in via Nuova. I cittadini sono invitati a partecipare.