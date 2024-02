REGIONALI: PARATA DI BIG A SOSTEGNO DEL CENTRODESTRA: DOMANI E GIOVEDI’ MELONI, SALVINI E LOCATELLI

L’AQUILA- Dopo l’intenso e lungo tour elettorale di domenica della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein in provincia di Teramo, il centrodestra chiama a supporto i pezzi grossi della politica nazionale nella campagna elettorale delle regionali del 10 marzo. a rafforzare l’argomento della filiera tra governo e ente regionale come punto di forza per la riconferma del presidente uscente e ricandidato Marco Marsilio, di Fdi. Domani arriverà infatti a L’Aquila e Montesilvano la premier Giorgia Meloni, leader di Fdi, giovedì il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, domani e giovedì, in provincia di Teramo, ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, anche lei della Lega.

Meloni, dhe nelle elezioni politiche del settembre 2022 è stata candidata ed eletta deputata proprio nel collegio L’Aquila-Teramo. sarà alle ore 15 all’Auditorium del Parco, in occasione dell’evento “accordo di sviluppo e cessione tra la presidenza del Consiglio dei ministri della Regione Abruzzo”, alla presenza Marco Marsilio.

Poi alle 18.30 Giorgia Meloni sarà al Pala Dean Martin in occasione dell’evento inaugurale dei “Wolrd Skate Games 2024 che sbarcheranno dal 29 agosto al 6 settembre, per la prima volta in Italia e che vedranno l’Abruzzo tra le quattro regioni che li ospiteranno. Oltre al presidente del consiglio, saranno presenti nella circostanza anche altre importanti autorità del mondo dello sport e della politica nazionale. In particolare all’evento sono interessate Roccaraso per l’Inline Hockey, Montesilvano per il Roller Derby, Pescara per i 100 metri di pattinaggio corsa, Francavilla al Mare per la Maratona Pattinaggio Corsa, Sulmona per il pattinaggio corsa su strada, Chieti per l’Inline slalom e Tortoreto per l’Inline Downhill e Skateboarding Downhill.

A causa dell’indisponibilità dell’impianto di Verdeaqua nessuna prova si svolgerà a L’Aquila.

Ad attendere al varco la premier gli avversari del centrosinistra, che con il deputato dem ed ex presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, che parla di “parate di regime” e ha evidenziato che “i fondi del ciclo 2021-2027 vengono comunicati alla Regione Abruzzo a 33 giorni dalle elezioni e, soprattutto, dopo tre anni dall’inizio del ciclo di programmazione. Al di là del chiaro tenore elettorale dell’evento, questo significa che l’ente non riuscirà a investire progettualmente i fondi assegnati – si dovrebbero allocare e rendicontare tutti i soldi in quattro anni invece di sette – con il rischio concreto della inadeguatezza degli obiettivi o della spesa a casaccio per mere ragioni di contabilità”.

Giovedì sarà la volta del vicepremier ministro le infrastrutture dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini alle 17:30 a L’Aquila per presentare i candidati delle quattro liste provinciale elezioni regionali di marzo e l’incontro si terrà i locali di Villa Gioia.

Domani e dopodomani intenso tour teramano del ministro Alessandra Locatelli, alle 10 con la visita della casa famiglia Manuela nelle convento dei cappuccini di Campli, alle 11 con un incontro con associazione Anfass di Sant’Omero, alle 14 prevista poi la visita nella sede dell’associazione opera Sante De Sanctis onlus a Castelnuovo Vomano, alle 15.30 nella fattoria sociale Rurabilandia ad Atri. Giovedì evento con l’associazione Anfass regione Abruzzo dal titolo “Programmare la qualità di vita della persona con disabilità”, alle 10:30 all’hotel Mood di Città Sant’Angelo.

“Giova ricordare che, durante la precedente consiliatura regionale (2014-2019), riuscimmo a ottenere i fondi in appena 23 mesi: la Giunta che presiedevo si insediò il 18 giugno 2014 e la firma con l’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, fu apposta all’Aquila il 17 maggio 2016. Con queste premesse, il governatore uscente, Marco Marsilio, dovrebbe evitare di organizzare parate di regime a un mese dalle elezioni per ostentare risultati che sarebbero arrivati anche se al suo posto ci fosse stato un robot guidato dall’Intelligenza Artificiale: qualcuno potrebbe non accorgersi della differenza”, conclude.