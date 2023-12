REGIONALI: PAROLE CONTE SU IV MINANO CAMPO LARGO, IRA D’ALESSANDRO, “NON DECIDE LUI CON CHI STIAMO”

L’AQUILA – “Italia Viva, come simbolo ufficiale non c’è, anche perché Matteo Renzi fa un discorso per conto suo ormai a tutti i livelli. Ce lo troviamo spesso, orgogliosamente, contro per quanto ci riguarda perché abbiamo ben poco da condividere a livello politico”.

Tanta fatica, mesi di incontri e tavoli, per mettere insieme il campo largo del centrosinistra a sostegno del professor Luciano D’Amico, candidato alle regionali di marzo, che ad aprire una pericoloso crepa sono arrivate le parole del leader del Movimento 5 stelle, l’ex premier Giuseppe Conte, a ‘Il Rosso e il Nero’ su Radio1, parlando proprio della partita delle regionali in Abruzzo.

Non si è fatta attendere infatti la rabbiosa reazione di Camillo D’Alessandro, presidente regionale di Italia Viva Abruzzo, ex parlamentare e consigliere regionale del Pd.

“Dove e come sta Italia viva in Abruzzo non lo stabilisce Conte. Posso capire la logica romana, ma qui noi siamo impegnati ad occuparci di Abruzzo, di sanità, famiglie, imprese, giovani. Non del resto che divide”, ha tuonato D’Alessandro.

Si registra però, almeno fino ad ora, un imbarazzato silenzio dei pentastellati abruzzesi, alleati di Italia viva, anche loro con qualche resistenza, va ricordato, fino a quando si sono fatti convincere dai pontieri della coalizione, sul fatto che occorreva compattezza, unità, e una coalizione più larga possibile, e senza alcun veto, per avere concrete speranze di strappare la regione al centrodestra di Marco Marsilio, ricandidato presidente di Fratelli d’Italia.

Incalza nella nota ancora D’Alessandro: “non è un caso che solo in Abruzzo c’è una alternativa, mi pare che in Sardegna, Basilicata e Piemonte stiamo in alto mare. Venite e dite quello che volete, ma almeno fateci lavorare, perché da noi viene prima l’Abruzzo del resto che divide”.

La coalizione, lo ricordiamo, è composta da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione, Abruzzo riformista che vede insieme Italia viva, Socialisti, +Europa, lista progressista, con Sinistra Italiana, Articolo 1, Demos ed Europa Verde, una lista di amministratori promossa da Polis 305, e una lista del presidente.