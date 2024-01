REGIONALI: PARTE CORSA CANDIDATI PD IN PROVINCIA L’AQUILA, “LISTA FORTE, ESPERIENZA E INNOVAZIONE”

L’AQUILA – “Una lista forte. Ci sono esperienza e innovazione. Con noi ci sono amministratori, personalità del mondo sindacale e persone da sempre impegnate sul territorio”.

Con queste parole il segretario provinciale del Partito Democratico, Francesco Piacente, presenta la lista dei candidati e le candidate dem alle consultazioni regionali del prossimo 10 marzo.

A correre a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo, sono per il Pd nel collegio provinciale aquilano consigliere regionale uscente Pierpaolo Pietrucci, che nel 2019 è entrato in consiglio come primo dei non eletti dopo aver collezionato 4.732 voti, il più votato del centrosinistra nel collegio provinciale dell’Aquila, e Rita Innocenzi, sindacalista Cgil e oggi componente del coordinamento politico del Partito Democratico.

Nella Valle Peligna Guido Angelilli, sindaco di Pacentro e Marialisa Paolilli da sempre impegnata nelle associazioni culturali e nel volontariato.

In Marsica Angela Marcanio, consigliera comunale di Celano, giovane ingegnera e insegnante. Ancora ci sono Enzo Di Natale, sindaco di Aielli, meglio conosciuto come Borgo Universo, e Lorenzo Berardinetti sindaco di Sante Marie e Presidente dell’Uncem, ex assessore regionale.

Per quanto riguarda i temi: priorità a sanità, trasporti, lotta allo spopolamento delle aree interne, con l’assunzione di personale medico-sanitario e amministrativo e la stabilizzazione di quello già presente nella Asl, con il trasporto pubblico gratuito in grado di garantire il diritto alla mobilità e di abbattere contestualmente le emissioni inquinanti, l’abolizione del bollo auto per i prossimi cinque anni per tutti i residenti dei comuni la cui area ricade per metà all’interno dei parchi nazionali e regionali.

Ha detto ancora Piacente: “In provincia dell’Aquila si consuma la sfida più difficile contro la destra ma anche la sfida che può dare il maggiore contributo alla vittoria del centrosinistra e di Luciano D’Amico. Siamo molto orgogliosi di questa lista e del grande salto di qualità e consensi che raccoglierà nelle urne”.

Intanto, il prossimo sabato 13 gennaio, torna in Abruzzo la Segretaria nazionale Elly Schlein che sarà ad Avezzano per la campagna elettorale. Appuntamento alle 18,30 presso il Castello Orsini Colonna di Avezzano

