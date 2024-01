L’AQUILA – I candidati del Pd, a sostegno di Luciano D’Amico in vista delle regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, si presentano.

Si terrà domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 10,30, presso la Sala Silone del Consiglio regionale dell’Aquila, la conferenza stampa di presentazione della lista del Pd della Provincia dell’Aquila.