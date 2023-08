PESCARA – “La Direzione ha convintamente indicato in Silvio Paolucci la proposta del Partito Democratico, ritenendo che abbia tutte le caratteristiche per poter rappresentare quella figura forte e unitaria di cui la coalizione e il progetto hanno bisogno. La scelta della candidatura a presidente della Regione Abruzzo, per il Pd, deve suggellare il percorso che in queste settimane è stato proficuamente costruito per l’alternativa a Marco Marsilio e rappresentare l’avvio della nostra campagna elettorale, tutta concentrata sui problemi e sulle opportunità per l’Abruzzo”.

Lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese, secondo quanto riportato dall’Ansa che cita una nota mai arrivata a questo giornale.

“La riunione della Direzione regionale del Partito Democratico ha confermato i capisaldi del percorso di costruzione di un’alleanza politica e civica alternativa alla destra che Governa la Regione: l’importanza della coalizione, la necessità di regionalizzare la discussione e le scelte, che vanno fatte in Abruzzo, e la portata innovativa del progetto, rappresentata dalla volontà di costruire una proposta sui temi e sulle priorità dell’Abruzzo, a partire dalla sanità, dal lavoro, dalle diseguaglianze, dallo sviluppo economico e dal futuro dei giovani”, conclude il segretario regionale.

Questo il nome del Pd abruzzese, ora occorrerà capire se la proposta sarà accettata da Roma e condivisa con le altre forze di centrosinistra che costituiscono il cosiddetto “campo largo” che dovrà riunirsi intorno ad un tavolo.