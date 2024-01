REGIONALI: PD, SABATO ELLY SCHLEIN AD AVEZZANO A SOSTEGNO DI D’AMICO

AVEZZANO – Inizia il tour abruzzese della segretaria del Pd Elly Schlein a sostegno del candidato del centrosinistra Luciano D’Amico per le regionali in programma il 10 marzo.

Sabato 13 gennaio, alle 18:30, Schelin sarà al Castello Orsini di Avezzano insieme ai candidati.

“Sono molto contento che la segretaria nazionale del Pd abbia deciso di accettare questo nostro invito, in una data emblematica per la storia della nostra terra, cioè nel giorno dell’anniversario del terremoto della Marsica del 1915”, scrive in una nota Michele Fina, senatore abruzzese del Pd.