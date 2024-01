REGIONALI: PERSIA, “SOLO CAMBIO DI CORSIA, OBIETTIVO RESTA IL CENTRODESTRA UNITO”

TERAMO – “Con il passaggio da Forza Italia alla Lega non c’è stata una inversione ad U ma solo un cambio di corsia, viaggiando sempre nella stessa direzione. D’altra parte lo aveva ipotizzato, sognato e realizzato il presidente Silvio Berlusconi fondando il Pdl con un centrodestra unito”.

Lo ha sottolineato più volte l’imprenditrice dell’edilizia Francesca Persia questa mattina in conferenza stampa a Teramo, al bar San Matteo, per ufficializzare la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in programma in Abruzzo il 10 marzo.

Alla presentazione della candidatura di Persia, ex Forza Italia, approdata di recente ad Azione Politica dopo un incontro con il presidente del movimento civico Gianluca Zelli e il coordinatore provinciale Alessandro Recchiuti, erano presenti oltre agli stessi Zelli e Recchiuti, il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, ed il segretario provinciale della Lega di Teramo Jwan Costantini.

“Da oggi sono ufficialmente una candidata alle prossime elezioni regionali in Abruzzo nella Lega in quota Azione politica – ha spiegato Persia – Sono felice di poter rinnovare l’impegno costante e concreto sul territorio, sempre coerente al mio passato all’interno del centrodestra. Non abbandono quelli che sono stati da sempre i miei impegni nei confronti dei cittadini e dei territori”.

In merito al passaggio da Forza Italia e le scelte future, non si è sbilanciata, senza fare troppe previsioni e ribadendo: “Il motivo per cui ho lasciato Forza Italia è perché non si può stare in paradiso a dispetto dei santi. Sono molto contenta che il partito di Forza Italia stia crescendo e si stia rafforzando, anche perché se cresce un partito si rafforza tutto il centrodestra”.