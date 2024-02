REGIONALI: PICCININI CONCLUDE A PIANOLA SETTIMANA DI INCONTRI SUL TERRITORIO

L’AQUILA – Dopo aver incontrato la comunità di Camarda e aver messo a confronto gli amministratori locali con il commissario alla ricostruzione in un partecipatissimo incontro a Fossa, Alessandro Piccinini conclude la settimana fitta di appuntamenti sul territorio con un evento a Pianola, domenica 25 febbraio.

Il candidato al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia chiama a raccolta cittadini e simpatizzanti per “continuare a costruire insieme il futuro dell’Abruzzo”, come recita il titolo dell’incontro.

A partire dalle ore 19,00 presso il ristorante Villa Magi in via dell’Allodola n.10, si succederanno gli interventi di Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, senatori di Fratelli d’Italia, Michele Malafoglia, coordinatore cittadino del partito, Leonardo Scimia, capogruppo in Consiglio comunale e Claudio Gregori, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

L’incontro, al quale parteciperà anche la candidata Tiziana Del Beato, sarà moderato da Maura Castellani, consigliere comunale Fdi.

In programma altri numerosi incontri durante la prossima settimana, tra cui quelli a Capitignano lunedì 26 e a Poggio Picenze giovedì 29 febbraio.