REGIONALI: PICCININI, “COSTANTE CONFRONTO CON CITTADINI, GIUSTIZIA E SPORT NEI PROSSIMI INCONTRI”

L’AQUILA – “È una campagna elettorale faticosa ma molto soddisfacente, gli incontri sono sempre molto partecipati, abbiamo scelto di girare i paesi dell’Aquilano incontrando i cittadini partendo da tanti temi per sviluppare delle idee,con un’attenzione particolare allo sviluppo delle aree interne”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Alessandro Piccinini, candidato con FdI alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

“Nei prossimi giorni – annuncia Piccinini – sono in programma un convegno sul tema dello sport, partendo dall’impiantistica sportiva, coinvolgeremo anche gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri; un altro riguarderà il tema della giustizia, con la probabile visita in città del sottosegretario Andrea Delmastro, un confronto aperto con gli ordini forensi sulla riforma della giustizia, coinvolgendo giovani avvocati”.

“Registriamo un sentimento positivo e di apertura dei cittadini rispetto all’operato del centrodestra in questi ultimi 5 anni. Proprio per questo è necessaria la riconferma del governo a guida Marco Marsilio per portare a termine i progetti avviati”, conclude Piccinini.