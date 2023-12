L’AQUILA – “L’Abruzzo, con la giunta di centrodestra, è uscito dall’isolamento e grazie alla filiera costruita negli anni, che vede la coalizione al timone dal Comune dell’Aquila fino al governo nazionale, è riuscito a ottenere risultati mai visti prima, a partire dall’incremento di oltre mezzo miliardo di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione rispetto alla precedente programmazione. Per questo è necessario garantire stabilità ad un modello che funziona”.

Così Alessandro Piccinini, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale nel collegio provinciale dell’Aquila, inaugurando oggi il comitato in Piazza Duomo, davanti al quale, richiamando al claim “Che colore ha il tuo domani? Scopriamolo insieme”, le performance di due artisti apprezzati come Giorgia Evangelista e Daniele Gottastia, hanno esortato i numerosi partecipanti a esprimere desideri, sogni e aspirazioni per il futuro.

Alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, del senatore Guido Quintino Liris, del sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, e all’eurodeputata Elisabetta De Blasis, con il presidente della Regione, Marco Marsilio, in collegamento telefonico, l’avvocato aquilano, con una lunga esperienza politica e amministrativa, ha sottolineato alcuni dei risultati conseguiti negli ultimi cinque anni, ponendo l’accento sull’opportunità di dare continuità al lavoro avviato.

“Per la ricostruzione post-terremoto, con l’insediamento del nuovo governo, grazie ad un’azione congiunta tra Regione, Comune dell’Aquila e parlamentari di maggioranza, sono stati ottenuti nuovi e importanti provvedimenti già nella prima legge di bilancio”, ha ripercorso Piccinini.

“Sono stati stanziati circa 70 milioni di euro spalmati in tre anni, agendo di fatto per la prima volta in ambito pluriennale, e sono state previste misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica, è stato assicurato il mantenimento in servizio del personale tecnico ed amministrativo assunto presso gli Uffici speciali e le amministrazioni comunali per il disbrigo delle pratiche di ricostruzione”.

Ha partecipato, davanti ad una folta platea costituita, oltre che da semplici cittadini, da molti amministratori, anche Tiziana Del Beato, anche lei candidata al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia.