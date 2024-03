REGIONALI: PICCININI, “RAFFORZARE PRESIDI LEGALITA’ IN ABRUZZO, SALVARE PICCOLI TRIBUNALI”

L’AQUILA – “L’incontro alla presenza di Adrea Delmastro, sottosegretario di Stato per la Giustizia, sarà una occasione per fare il punto su temi di centrale importanza per cittadini, oltre che per gli addetti ai lavori, quelli della riforma della giustizia, delle politiche carcerarie, della necessità di consolidare i presidi di legalità nel territorio”.

Illustra così, l’iniziativa in programma questa sera 6 marzo, alle 18.30 a L’Aquila, nella sala rossa di palazzo De Nardis in via San Marciano, l’avvocato Alessandro Piccinini, ex assessore comunale ed ex presidente della Gran Sasso acqua, candidato nel collegio provinciale dell’Aquila per Fratelli, d’Italia, alle elezioni delle 10 marzo.

All’evento partecipa il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Dopo i saluti istituzionali del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Gregori, del vice sindaco Raffaele Daniele e dell’assessore comunale Ersilia Lancia, di professione avvocati, del senatore Guido Liris e del sindaco Pierluigi Biondi, moderati dall’avvocato Gianluca Museo, alla sala rossa di palazzo De Nardis in via San Marciano n.9, interverranno una serie di professionisti come gli avvocati Diego Biasini, esperto in materia civile, Raimondo Alfonsi, che ricopre anche la carica di presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) di Avezzano, Massimo Manieri, avvocato nonché presidente delle Camere penali dell’Aquila e Gian Luca Totani, attualmente componente della giunta nazionale delle Camere penali.

“Sarà una tavola rotonda, un confronto con i principali attori territoriali del mondo della giustizia, tutte figure che porteranno il loro contributo in virtù dell’esperienza acquisita e non nella veste istituzionale che ricoprono pro tempore, con in prima fila i giovani avvocati. Le questioni affrontate saranno certamente il sovraffollamento delle carceri, le discrasie derivanti dalla riforma Cartabia in relazione sia all’ impianto civile che quello penale, e la questione della separazione delle carriere. Insomma, tutti interrogativi che potranno essere posti al sottosegretario Delmastro, che accompagnerà questa mia ultima battuta della campagna elettorale”.

Al centro del dibattito anche la vexata questio della sorta incerta dei tribunali cosiddetti minori d’Abruzzo, quelli di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano.

“Per ora si sta andando avanti di proroga, in proroga, io credo che occorra mettere un punto definitivo, ed è giusto mantenerli, sia per una questione logistica perché alcuni tribunali da tanti avvocati sarebbero difficilmente raggiungibili, si pensi ai colleghi di Sulmona e sia perché tribunali come quello di Avezzano, hanno un contenzioso molto elevato”

Poi, anticipa Piccinini, giovedì 7 marzo , ci sarà una sorta di “terzo tempo”, per la conclusione della sua campagna elettorale a Paganica.

“Ci ritroveremo con amici e sostenitori, in un contesto assolutamente popolare, per una conviviale un modo di salutare un po’ tutti quelli che hanno fatto parte di questa squadra e tutte le persone che si vorranno aggregare. Ho iniziato la campagna elettorale nella zona ovest della mia città L’Aquila, concluderemo nella frazione più popolosa della zona est”, anticipa Piccinini.