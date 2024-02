REGIONALI: PICCININI, “SPORT E INCLUSIONE MIA PRIORITA’, INCONTRO A SCOPPITO IL 12 FEBBRAIO”

L’AQUILA – “Un tema per me centrale è quello dello sport come strumento di inclusione delle persone con disabilità, e dunque dell’impiantistica sportiva accessibile a tutti, perché a tutti va garantito il diritto fondamentale a praticare attività sportive. Un tema che sarà al centro di un importante incontro il 12 febbraio, ospitato nel mio comitato elettorale di Scoppito, nel Centro commerciale Pegaso”.

Così nell’intervista ad Abruzzoweb, il candidato per Fratelli d’Italia nel collegio provinciale aquilano, l’avvocato Alessandro Piccinini, ex assessore comunale dell’Aquila, con la delega allo Sport, ed ex presidente della Gran Sasso acqua.

L’incontro avrà come titolo quello di “Sport per tutti”, e anticipa il candidato, “sarà una preziosa occasione per approfondire l’argomento, e per porre le basi per proposte concrete, grazie alla partecipazione di esperti in materia, come Federico Mollicone, presidente della settima commissione alla Camera dei depurati, Stefano Ciallella, azzurro di mezzofondo, che da sempre si occupa di questo tema, del fisiatra Angelo Chiacchio, e Paolo Vaccari, noto nazionale di rugby, rimasto nei nostri cuori, che nella Federazione italiana rugby si occupa di impiantistica sportiva, anche in virtù della sua professione, che è quella di architetto”.

Passando su un altro fronte, aggiunge poi Piccinini, “l’altro giorno ho incontrato i fonici trascrittori delle cooperative che lavorano nei tribunali, che mi hanno rappresentato le forti difficoltà che stanno subendo, determinate dalla riforma Cartabia, in quanto potrebbero essere sostituiti a breve dall’intelligenza artificiale. Ci stiamo muovendo, creando un contatto con l’onorevole Ciro Maschio, componente Commissione giustizia della Camera”.

Conclude Piccinini, “stiamo facendo una campagna elettorale a contatto con il territorio e i cittadini, in maniera certo moderna, ma anche tradizionale, non a porta a porta, ma poco ci manca. Il clima è molto positivo, assolutamente di apertura. I risultati ottenuti nell’ultimo quinquennio in Regione Abruzzo sono del resto evidenti e tangibili”.

L’INTERVISTA